Chiusi un parco e due parzialmente, dotati di impianti sportivi, per l'emergenza Covid-19: ecco quali

Chiusi al pubblico a Pescara, totalmente o in parte, i parchi pubblici al cui interno sono presenti impianti sportivi allo scopo di fronteggiare la seconda ondata dell’emergenza Covid-19.

Nello specifico, parliamo della chiusura completa del parco dello Sport in via Arapietra-via Passo Lanciano e della chiusura dei soli campi sportivi per il Di Cocco, in viale Pindaro, e per il "Baden Powell" in via Raffaello.

Restano invece accessibili, per ora, gli altri parchi comunali, con orario estivo, ossia dalle 8 alle 19, con sanificazione settimanale per tutti gli spazi comuni a partire dalla prossima settimana.

A ufficializzare le nuove disposizioni è stato Gianni Santilli, vice sindaco e assessore al Verde che ha riferito in commissione Ambiente presieduta da Ivo Petrelli.

«Al fine di ridurre al minimo i possibili contatti tra cittadini e proteggere soprattutto le categorie più fragili, ossia anziani e bambini», spiega Petrelli, «vista la nuova chiusura, già in vigore, degli Istituti scolastici superiori, che entro qualche ora potrebbe essere estesa alle scuole secondarie di primo grado, ovvero alle scuole medie, abbiamo ritenuto importante chiedere all’assessore Santilli anche un aggiornamento amministrativo circa la gestione dei nostri parchi, che pure rappresentano un luogo di socialità, di socializzazione e di incontro e puntuali sono arrivate le prime novità. Per ora i parchi comunali restano aperti e fruibili al pubblico, e dalla prossima settimana scatterà la sanificazione a cadenza regolare di tutti gli spazi di utilizzo comune».

Tutte le misure annunciate resteranno in vigore sino a quando non dovessero scattare ulteriori limitazioni causa Covid-19, a partire dal presunto coprifuoco alle 18 che potrebbe essere inserito nel prossimo Dpcm.