Nel parco Falcone e Borsellino ora c'è l'area sgamebettamento cani con tanto di giochi a misura di amici a quattrozampe [FOTO]

Duecento metri quadrati per gli amici a quattro zampe. È più o meno questa la dimensione dell'area sgmabettamento cani realizzata nel parco Falcone e Borsellino. A comunicarlo a seguito del sopralluogo fatto sul posto insieme al vicesindaco Gianni Santilli e i componenti della commissione, è il presidente della commissione Ambiente Ivo Petrelli.

Uno spazio tutto per loro all'interno dell'area verde “senza alcuna commistione con gli spazi del parco fruiti dalle famiglie e dai bambini”, spiega e che rappresenterà anche una sorta di progetto-pilota visti i giochi a misura di cane che sono stati acquistati per renderlo pienamente vivibile.

“Nei prossimi giorni arriveranno anche le panchine, fontana e cestini”, aggiunge facendo appello ai proprietari perché siano collaborativi nel tenere pulita l'area raccogliendo le deiezioni dei proprio amici, ma anche vigilando sulla condotta dei loro cani soprattutto quelli di grossa taglia “quando sono presenti altri animali”.

L'area sgambettamento di via Tirino sorge tra l'altro, specifica, a ridosso del futuro ‘corridoio verde’ e sotto gli edifici residenziali, dunque a servizio delle centinaia di famiglie che abitano nell’area o degli stessi uffici.

Una risposta ai cittadini prosegue Petrelli spiegando che proprio loro avevano chiesto di realizzare lo spazio per i quattrozampe del quartiere. “È vero che nell’area c’è il parco Falcone e Borsellino è molto grande, ma è altrettanto vero che spesso non era consigliabile la convivenza tra animali e bambini per ragioni di sicurezza. Per questa ragione con il consigliere regionale Vincenzo D’Incecco (Lega) abbiamo individuato un’altra area, separata dal parco dalla via Tirino e situata sotto gli edifici, da destinare in via esclusiva allo sgambamento dei cani”, dice ancora il presidente.

Con un investimento di 12mila euro è stata quindi realizzata la recinzione e sono stati acquistati i giochi per gli animali con il resto degli arredi che, come detto, arriveranno a giorni. “Riteniamo che si tratti di un servizio fondamentale considerando l’elevato numero di animali domestici da compagnia che vivono nelle famiglie. La novità sta proprio nell’installazione dei giochi studiati appositamente per il tempo libero degli animali, dando vita a una sorta di progetto-pilota che ora replicheremo anche negli altr spazi dedicati e spalmati sul territorio”.