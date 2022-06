A Penne al via la realizzazione di un'area attrezzata per l'agility dog

A Penne verrà realizzata un'area attrezzata per l'agility dog dopo l'affidamento dei lavori da parte del responsabile dell'area tecnica.

«La Città di Penne», spiega l'assessore al Benessere Animale, Giuseppina Tulli, «punta a diventare sempre più "pet friendly", ovvero spazi più vivibili per gli animali e per chi li ama. Abbiamo deciso, quindi, di allestire spazi pubblici dedicati agli straordinari animali amici dell'uomo».

Nell'area, attrezzata, i cani possono essere lasciati liberi di correre senza guinzaglio sotto la responsabilità dei proprietari e nel rispetto degli altri frequentatori. Grazie agli attrezzi per agility dog inseriti all'interno delle aree, i cani possono giocare, muoversi e socializzare in piena tranquillità. Sarà l'impresa "Narcisi" di Penne a realizzare i lavori. La gestione dell'area sarà affidata ad associazioni locali.