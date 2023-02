Si intitola "Appunti di viaggio" il nuovo singolo di Domenico Imperato, pubblicato per Kutmusic. Il brano segue i due brani precedenti "Bosco" e "Sentimentale", anticipando l’uscita del nuovo album prevista per questa primavera. "Appunti di viaggio" sarà l’unica traccia strumentale del disco. Il pezzo suona estremamente pop e orecchiabile, con una struttura immediata e moderna, in linea con il resto dell’album.

“Scrivo principalmente canzoni, ma nella mia testa compositiva trovano spazio da sempre anche delle melodie che nascono seguendo sentieri diversi - spiega il cantautore spoltorese - A volte queste melodie restano senza testo perché è giusto che sia così: trovano il loro vero significato in forma di Musica pura, senza parole”.

È stato pubblicato, sul canale Youtube ufficiale dell'artista, un video-documentario. Da un’idea dello stesso Imperato, la musica del brano diviene colonna sonora per alcune riprese girate, su nastro mini-dv, in Brasile. Protagonista del video è la comunità del gruppo di samba Previsão do Tempo con i suoi musicisti principali e frequentatori assidui. Il contrasto tra la melodia lirica del violoncello e le immagini di questa festa musicale a ritmo di samba, allestita per strada fuori di un bar nel centro di San Paolo, crea un corto circuito comunicativo e poetico emotivamente molto forte.