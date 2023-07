Una pista ciclabile collegherà il centro allo stadio comunale: la giunta di Manoppello approva il progetto green

C'è il sì della giunta comunale di Manoppello al progetto definitivo esecutivo della pista ciclabile per lo stadio comunale. L'infrastruttura partirà dall'innesto della strada provinciale per Ripacorbaria e attraverserà via delle Industrie fino, appunto, allo stadio Valerio Zappacosta.

Nei prossimi giorni fa sapere il sindaco GiorgioDe Luca, si conoscerà il nome dell'impresa aggiudicataria che sarà quindi incaricata di realizzarla. L'idea è quella di dare a Manoppello un'infrastruttura green che collegherà il centro con l'impianto sportivo proprio all'interno di un'area verde di particolare bellezza e cioè nel tratto di strada che fiancheggia il colle su cui sorge l'abbazia di Santa Maria Arabona. Un luogo già oggi molto frequentato dai cittadini che hanno voglia di fare una passeggiata o sport all'aria aperta. La pista ciclabile sarà dunque un elemento in più che permetterà di raggiungere, tra l'altro, alcuni importanti insediamenti produttivi di Manoppello e la strada di Bonifica in direzione Serramonacesca. Il progetto è finanziato con fondi pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) per un importo totale stimato di 990 mila euro e si pone come obiettivo quello di migliorare la viabilità e la sicurezza stradale. “In un prossimo futuro – sottolinea De Luca - questo tratto sarà collegato alla ciclabile attraversa lo Scalo e conduce al Parco Arabona, dove stiamo già intervenendo con importanti progetti di riqualificazione grazie ad oltre sei milioni di fondi Apq (Accordo di programma quadro) 7”.