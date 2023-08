Bodycam per gli agenti della polizia locale al fine di garantire maggiore sicurezza: approvato il disciplinare per il loro utilizzo

Con il “sì” la disciplinare per il loro utilizzo le bodycam in dotazione agli agenti della polizia locale di Pescara diventano una realtà. Dopo il taser un ulteriore strumento di prevenzione e contrasto alla criminalità annunciato nell'ambito del progetto “Pescara sicura”.

Grazie ai nuovi dispositivi si potranno dunque acquisire, elaborare e memorizzare immagini al fine di garantire maggiore sicurezza in città. La memorizzazione dei dati, prevede il disciplinare, avviene in maniera criptata, al fine di impedire l’accesso alle immagini a chiunque non sia autorizzato a farlo. Ogni strumento è quindi collegato alla docking station, ovvero lo strumento che permette di scaricare le immagini acquisiste così che quelle nella memoria si cancellino automaticamente.

Secondo quanto previsto gli agenti dovranno rispettare il principio di pertinenza e non di eccedenza, ovvero limitarsi ad attivare la funzione di registrazione esclusivamente nei casi in ciò sia strettamente necessario ovvero nei luoghi pubblici “al compimento delle 'attività di pubblica

sicurezza', senza alcuna possibilità di utilizzare il sistema per l’acquisizione e utilizzo delle registrazioni in funzione probatoria dell’accertamento di illeciti amministrativi”; “in luoghi pubblici o aperti al pubblico nonché in luoghi privati, al compimento delle 'attività di polizia giudiziaria'” e cioè ad esempio in casa di flagranza di reato, resistenza o fuga de sospetto, perquisizioni o sequestri o ancora esecuzioni di misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, “per la possibile acquisizione delle registrazioni quale indizio o fonte di prova dell’eventuale reato tentato o consumato; in tute le situazioni di ipotetica “insorgenza di tangibili situazioni di pericolo, di

turbamento dell´ordine e della sicurezza pubblica”; in caso di imminente pericolo per cose o persona o se vi siano criticità che comunque ne giustifichino l'uso compresa l'incolumità dell'agente stesso. A meno che non ci si trovi in una situazione particolarmente critica è obbligatorio informare il soggetto che verrà ripreso.

Le finalità dunque, come riporta la stessa delibera con cui si approva il disciplinare, “è di tipo istituzionale, consistente nel documentare situazioni di particolare criticità nell’ambito dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, della prevenzione, per l’accertamento e la repressione dei reati, della tutela della sicurezza urbana ed ambientale nonché l’incolumità delle persone”.