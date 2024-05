La Croce Rossa di Spoltore approva il bilancio 2023 e saluta il presidente Parisi: una targa per dirgli grazie [FOTO]

Approvato all'unanimità il bilancio 2023 del comitato di Spoltore della Croce Rossa Italiana riunitosi martedì 30 aprile presso il salone riunioni del “Nuovo Casereccio” a Moscufo. Un bilancio che arriva nel decimo anno appena festeggiato della fondazione della sezione Cri.

Grande la partecipazione dei volontari che hanno ascoltato con attenzione la relazione del presidente Pierluigi Parisi e quella preparata dal revisore dei conti Federica Ciabarra. L'assemblea è stata l'ultima presieduta da Parisi, arrivato al termine del suo secondo mandato, e non sono mancati momenti di commozione nel ricordare quanta strada è stata fatta al servizio del territorio, della comunità, delle persone in difficoltà. Parisi in particolare ha voluto ringraziare tutti i volontari, i dipendenti e i militari in servizio lo hanno sostenuto in un percorso sicuramente complicato ma ricco di soddisfazioni. A lui i volontari hanno donato a Parisi una targa ricordo quale tangibile apprezzamento per il lavoro portato avanti in questi anni.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Diversi anche gli ospiti istituzionali presenti che con i loro interventi hanno voluto testimoniare e onorare il grande lavoro portato avanti negli anni dalle donne e dagli uomini della Croce Rossa di Spoltore. Alla presentazione del bilancio, conclusasi con un banchetto offerto dal comitato dei volontari, hanno partecipato il presidente regionale Gabriele Perfetti; l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì; l'assessore alle pari opportunità, associazionismo sociale e disabilità del Comune di Pescara Nicoletta Di Nisio; il presidente del consiglio comunale di Spoltore Lucio Matricciani; il sindaco emerito di Spoltore Luciano Di Lorito; Il capo dipartimento emergenza urgenza della Asl di Pescara Aurelio Soldano e il coordinatore del Suem 118 di Pescara Enrico Di Sigismondo.