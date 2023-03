Esce da scuola e non trova più la bici che inforca ogni giorno per inseguire il suo sogno: l'appello di un giovane cestista

Un appello che arriva dal cuore: aiutiamo Elia a ritrovare la sua bicicletta. È una di quelle storie che dispiacciono davvero quella di questo ragazzo pescarese di 15 anni che ogni pomeriggio monta in sella alla sua bici per raggiungere la stazione centrale, la carica sul treno e la inforca di nuovo una volta arrivato alla stazione di Roseto, quella di Pineto o quella di Giulianova per raggiungere i compagni della Pallacanestro Roseto ed allenarsi. Un viaggio che fa praticamente tutti i giorni da inizio anno, anche la domenica.

Mercoledì 29 marzo uscito da scuola, l'istituto Di Marzio-Michetti, l'amara scoperta per giovane cestista: la sua amata bicicletta non c'era più. La cerca disperatamente e lancia un appello affinché chi l'ha presa si ravveda.

“Elia è distrutto perché quella bicicletta è il mezzo che ha per inseguire il suo sogno, il simbolo dei sacrifici che fa tutti i giorni”, si legge nel post condiviso dalla società sportiva. “Noi speriamo che in qualche modo questo messaggio arrivi a chi gliel'ha sottratta e lo spinga a restituirla al suo legittimo proprietario. Sarebbe il più lieto fine di questa storia, ma soprattutto siamo sicuri che, nonostante tutto, Elia ricomincerà comunque a pedalare e palleggiare verso il suo sogno”.

Di questo siamo sicuri anche noi, ma a chiunque dovesse aver visto qualcosa o magari proprio a chi ha portato via la bicicletta l'appello è quello di dare informazioni o riportarla al suo giovane proprietario chiamando il 389 0926733. Questo invece il numero di telaio: 2021100762