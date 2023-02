Ha approfittato di una distrazione per uscire dalla voliera: aiutiamo il pappagallo Sole a tornare a casa

Non si sono accorti che la porticina della voliera non era stata chiusa bene e così Sole, un pappagallo cospito, è volato via senza più tornare. L'episodio è avvenuto a Spoltore in via Montesecco. A cercarlo dal 4 febbraio non sono solo i suoi padroni, ma anche gli altri due pappagalli che vivono con lui nella voliera e che, ci spiega il proprietario, non fanno altro che chiamarlo.

La speranza è che qualcuno lo abbia trovato e messo in sicurezza. Come la gran parte dei pappagalli della sua specie Sole ha il piumaggio grigio sul corpo e verde chiaro sulla testa oltre alle caratteristiche piume arancioni sulle guance.

Se qualcuno dovesse averlo trovato o dovesse averlo visto può contattare il 392 8741775 per dare una mano a far tornare Sole dai suoi proprietari e i suoi due speciali coinquilini.