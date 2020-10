Contagi nelle scuole, l'appello di un genitore: "Fate capire ai vostri figli la gravità della situazione, con tatto e serenità"

Cresce nuovamente il numero dei casi di positività al Covid-19 (Coronavirus) e inevitabilmente si contano contagi anche all'interno delle scuole di Pescara con docenti, alunni e studenti che risultano positivi.

Le scuole, all'interno dei plessi, rispettano il protocollo di sicurezza emanato dal ministero ma spesso è all'entrata e all'uscita che bambini e ragazzi non rispettano più il distanziamento e l'uso delle mascherine.

Per questa ragione, un genitore lancia un appello affinché venga spiegato a bambini e ragazzi l'importanza di rispettare le norme anticontagio anche oltre l'orario scolastico: «La scuola sta facendo il possibile per arginare il contagio, nel rispetto dei protocolli, delle responsabilità e soprattutto delle decisioni della Asl. Ricordo che è la Asl che decide cosa fare, non la scuola. State attenti e cercate di far capire ai vostri figli la gravità della situazione, con tatto e serenità. Usciti da scuola devono distanziarsi e andare a casa, non devono bighellonare con i compagni. Poi devono indossare la mascherina sempre come se fosse un secondo paia di mutande».