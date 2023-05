La casa di famiglia viene venduta all'asta e un'altra non si trova, l'appello di una mamma a chi può darle una mano

Al figlio di tre anni hanno detto che tra poco andranno nella casa nuova e lui, ci racconta la mamma, dice loro che non vede l'ora di vederla. Lei e il papà cercando di fargli vivere il cambiamento come un gioco e tutto sarebbe perfettamente normale se non fosse che quella casa nuova non c'è.

È purtroppo la storia di tanti quella di Pamela (nome di fantasia) e della sua famiglia: la casa di proprietà è finita all'asta a gennaio ed è stata acquistata. Entro il 12 giugno stando a quanto le sarebbe stato comunicato, dovranno lasciarla. Una è però la domanda a cui non riesce a dare una risposta è: dove?

Siamo a Città Sant'Angelo e in quella casa Pamela è andata a vivere nel 2006. Non aveva ancora la sua famiglia. L'ha acquistata con i suoi genitori nel 2006 e tutto è andato bene fino a quando la madre e il padre non sono venuti a mancare. Sostenere i pagamenti è diventato impossibile. Un lavoro all'epoca non lo aveva e sebbene ora si sia stabilizzata, il buco era diventato troppo grande per essere riempito. Quindi l'inevitabile e ora la nuova battaglia: ricominciare. È una famiglia numerosa quella della 44enne. Con lei infatti oltre al compagno e i due figli, uno di tre anni e l'altro neanche di uno, vivono anche la sorella che percepisce una piccola pensione di invalidità ci spiega, e il marito di quest'ultima. I due uomini di casa lavorano entrambi, ci dice, ma con contratti a tempo determinato.

È una donna forte Pamela perché non si butta giù e anche quello che è successo lo affronta con il sorriso, ma la preoccupazione è tanta visto che da mesi e cioè già da quando sapeva che la casa sarebbe finita all'asta, che cerca una nuova sistemazione. Fino ad ora però senza successo. “Di case ce ne sono pochissime e quando pure c'è una disponibilità il fatto che ci siano dei bambini e che siamo in tutto sei persone sembra cerare seri problemi – racconta -. A questo si aggiunge il fatto che sebbene io abbia un lavoro stabile, un solo contratto a tempo indeterminato non sia sufficiente per dare garanzie. Ho provato con tutti, agenzie e privati. Forse temono che potremmo non pagare e con dei minori in casa sarebbe difficile poi riavere indietro un bene. Vorrei lanciare un appello e rassicurare: noi l'affitto siamo in grado di pagarlo e soprattutto vogliamo pagarlo. Non è che chi ha dei figli vuole una casa in affitto per poi chiudercisi dentro e dimenticarsi che c'è un locatario. Quello che desidero è solo che i miei bambini possano vivere serenamente”.

Case ne ha cercate in tutti i Comuni limitrofi a cominciare da Pescara, Montesilvano e Spoltore. “Oltre a chi ci ha detto no va anche detto che molte case vengono affittate solo in estate e ovviamente con dei prezzi diversi. Ho cinque applicazioni sul telefono per cercare casa e le consulto continuamente. Sono talmente disperata che quando passo davanti a dei palazzi e vedo appartamenti dove le finestre sono sempre chiuse mi metto a citofonare per chiedere se qualcuno sa se per caso sono in affitto”. Allontanarsi di più non sarebbe possibile perché la macchina è una sola e la usa lei per raggiungere l'ospedale dove lavora come operatrice socio-sanitaria (oss). Il compagno si muove con i mezzi pubblici. Una risposta ce l'ha anche per chi potrebbe obiettare che ad ospitarli potrebbero essere i suoceri. “Loro la disponibilità ce l'hanno data, ma vivono nelle Marche e io qui ho un lavoro fisso. Dove lo andrei a ritrovare? Ci sono state un paio di occasioni in cui sembrava cosa fatta, ma alla fine le cose non sono andate a buon fine e tra poche settimane dobbiamo andare via. Ho paura che alla fine ci troveremo in mezzo a una strada”.

Pamela ci spiega come anche l'amministrazione tramite il sindaco Matteo Perazzetti stia cercando di dare loro una mano grazie al bando pubblicato e ora chiuso per trovare abitazioni da dare in affitto proprio per scopi sociali. Prima di inizio autunno però, ci dice il primo cittadino, non saranno pronte. “È un'operazione importante e non facile, ma andiamo avanti”, aggiunge Perazzetti sottolineando che purtroppo oltre a Pamela l'emergenza abitativa interessa anche altre persone in città e che di un altro caso simile si sta occupando. Molti, riferisce anche lui raccontando di essersi personalmente interessato per trovare una soluzione tampone, quando sentono che si tratta di persone che la casa l'hanno persa tentennano nel volerla affittare. I timori, insomma, ci sono. “Dobbiamo fare i lavori, valutare l'abitabilità e arredarle le case che intendiamo affittare”. Si sta insomma cercando di andare in fretta, ma un tempo tecnico è necessario.

Tempo che Pamela non ha e una soluzione almeno tampone, ha bisogno di trovarla. Ecco perché ha deciso di rivolgersi a IlPescara. Il suo è un vero appello a chi può darle una mano. “A me non importa quanto è grande la casa, i bambini possono dormire in camera con noi”, aggiunge facendo capire che pretese non ce ne sono, ma solo speranza: quella di trovare qualcuno che possa aiutarla a far sì che suo figlio possa vedere quella desiderata casa nuova.