L'appello di Confido al Comune: “È emergenza forasacchi, si faccia qualcosa”

L’associazione di cittadini Confido, che si trova all’interno di Villa Sabucchi dove gestisce l’area cani, lancia l'allarme perché “a Pescara è emergenza forasacchi, le piccole spighe di graminacea estremamente pericolose per i cani. In questo periodo sono ovunque, dalle aiuole ai marciapiedi, dalle aree verdi ai parchi, perché estremamente infestanti. Tali spighe sono pericolosissime per i nostri amici a quattro zampe”. Di conseguenza, l’associazione chiede un “tempestivo intervento del Comune” affinché pulisca “tutte le aiuole e le aree verdi della città”.

Poi Confido ricorda che i forasacchi rappresentano un “gravissimo pericolo per i cani, perché spesso si infilano nel naso e nelle orecchie. Solo ieri l'ultimo caso grave, che ha richiesto l’intervento del veterinario e la sedazione dell’animale, con tutti i conseguenti rischi”. Infine, nel ribadire la necessità di un “rapido intervento”, l’associazione “ringrazia anticipatamente il Comune, sempre collaborativo su questi temi, per quanto sarà fatto per risolvere il problema”.

L'assessore al verde pubblico Gianni Santilli, interpellato da IlPescara.it, risponde: "Gli esponenti di Confido hanno pienamente ragione perché siamo in ritardo con gli sfalci di 10-12 giorni, in quanto erano scaduti i termini per le ditte che prima facevano questo lavoro. Di conseguenza abbiamo dovuto rifare l'affidamento, selezionando altre due imprese che stanno già operando a Porta Nuova, ai colli e in centro. Nel frattempo abbiamo messo in campo anche gli operai di Pescara Multiservice e del Comune di Pescara proprio per pulire l'erba, quindi ora tutto è concentrato sulla pulizia del verde. I forasacchi verranno eliminati tutti, e io ringrazio l'associazione Confido chiedendo ancora qualche giorno di pazienza: pian piano stiamo arrivando a pulire tutta Pescara".