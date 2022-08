Dalla Asl nuove aperture di studi medici nel Pescarese e le cessazioni dei medici di base per il mese di agosto

La Asl di Pescara ha comunicato l'apertura di alcuni nuovi studi medici di medicina generale nel territorio provinciale e la cessazione della convenzione per fine dell'attività di un professionista di Pescara. La dottoressa Teresa Di Marco ha aperto uno studio medico nell’ambito territoriale di Montesilvano, alla Via S. Domenico, 16. Recapiti 085/4450673 - 3791450951, mmgteresadimarco@gmail.com. Orario di apertura: lunedì 15.00 - 16.00; martedì 11.30 - 12.30; mercoledì 11.00 - 12.00; giovedì 15.00 - 16.00; venerdì 11.30 - 12.30.

Il dottore Gaetano Verdone, dell'ambito territoriale di Penne, Farindola, Montebello di Bertona, Picciano, Brittoli, Civitella Casanova, Vicoli, Villa Celiera, Carpineto della Nora, Loreto Aprutino, Collecorvino, ha aperto nuovi studi medici a Collecorvino in via Via Armando Diaz, 26/28, con orario di apertura lunedì 8.00 - 9.00 x appuntamento 9.00 - 11.30; mercoledì 14.30 - 15.30 x appuntamento 15.30 - 18.00; giovedì 8.00 - 9.00 x appuntamento 9.00 - 11.30; venerdì 15.00 - 20.00. Recapiti 3884848517 studiomedicoverdone@gmail.com; il secondo studio è stato aperto in contrada Congiunti di Collecorvino via Beato Nunzio Sulprizio con orari: martedì 8.00 - 9.00 x appuntamento; Venerdì 12.30 - 14.30; e a Brittoli in via Garibaldi 5 con orari martedì 10.30 - 12.30; venerdì 8.30 - 10.30.

Dal 31 agosto 2022 Carlo Appignani, medico di medicina generale per l’ambito territoriale di Pescara, cesserà l’attività convenzionata.

La Asl invita gli assistiti del suddetto medico di medicina Generale (Mmg), dalla data della cessazione del rapporto di convenzione, a scegliere un altro medico operante nello stesso ambito territoriale.

Per la scelta è possibile utilizzare il servizio telematico della piattaforma della Regione Abruzzo https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/pages/login. In alternativa è possibile recarsi nell’Ufficio scelta e revoca del Cers (ex Distretto Sanitario) di appartenenza.