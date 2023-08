Negozi aperti di sera, le associazioni di categoria: "Certo, ma l'amministrazione con le sue scelte abbia svuotato il centro"

“I commercianti, gli esercenti e gli artigiani del centro di Pescara sono da sempre pronti ad aprire le proprie attività nelle ore serali, ma occorrono programmazione e senso pratico. Invitiamo l’assessore Cremonese ad una passeggiata infrasettimanale per le vie del centro, e si renderà conto che anche per scelte precise dell’amministrazione, le vie del centro cittadino sono pressoché deserte”.

Con queste parole Riccardo Padovano, Giancarlo Di Blasio, Marina Dolci e Cristian Odoardi rispettivamente presidenti provinciali di Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti e Cna rispondono all'assessore comunale che all'indomani della prima Notte dei Serpenti aveva parlato a IlPescara del fatto che i negozi dovrebbero essere aperti nelle ore serali per offrire un servizio ai turisti che, avrebbero con lui lamentato gli stessi, manca.

Se per lui non tutto dipende dall'amministrazione o dal singolo professionista, per le associazioni il suo ruolo comunque la prima deve svolgerlo e questo sarebbe mancato lamentano. “All’inizio dell’estate avevamo chiesto all’amministrazione di programmare una serie di micro eventi che potessero incentivare le persone a frequentare le vie del centro urbano – dichiarano i presidenti -, ma questo impegno non ci risulta mantenuto. Gli eventi sono stati concentrati nelle classiche arene mentre nelle vie centrali non sono stati fatti sforzi aggiuntivi. Questo ha comportato che chi ha frequentato Pescara in queste settimane non è stato motivato a frequentare il centro della città, che è rimasto sostanzialmente deserto”.

“Non possiamo dimenticare che ci sono i primi dirompenti effetti della linea dell’amministrazione su piazza Muzii, con una città più silenziosa e meno rumorosa” aggiungono riferendosi chiaramente al piano di risanamento acustico contro cui gli esercenti della zona hanno presentato ricorso al Tar (Tribunale amministrativo regionale). “Chiedere ai commercianti di aprire nelle ore serali e al tempo stesso imporre ai clienti si non fare rumore appare difficile. Rispettiamo ogni scelta delle amministrazioni locali: in attesa di una passeggiata con l’assessore nelle strade di Pescara centro dopo le 21 un martedì o un mercoledì sera e in attesa di poter dare un giudizio complessivo sui ricavi in questa stagione – concludono -, faremo le nostre valutazioni nel corso di una conferenza stampa che terremo, sempre congiuntamente, all’inizio di settembre”.