Aperta al traffico la nuova via Pantini: prime auto in transito in direzione nord-sud [VIDEO]

Auto in transito su via Pantini dove la nuova viabilità, dopo quasi due anni d'attesa, prende finalmente forma con il completamento di quello noto come il terzo tratto della strada Pendolo. Una viabilità a senso unico in direzione nord-sud per ora avevano annunciato il sindaco Carlo Masci e l'assessore comunale ai Lavori pubblici Luigi Albore Mascia. Si procede dunque su via Antonelli per ora in direzione sud-nord con quindi la chiusura di via della Bonifica.

Una viabilità che sarà completata con la realizzazione della rotatoria al termine di via Pantini (previsto lo stanziamento di 200mila euro con l'ultimo aggiornamento al documento unico di programmazione) e cioè proprio a ridosso di quello svincolo a trombetta che pure rientra nel progetto complessivo di rivoluzione della viabilità nella zona sud. Una rotatoria che consentirà di innestarsi su via Silone in direzione via Scarfoglio procedendo cos al definitivo accorpamento della riserva dannunziana con il tratto di via della Bonifica, ha più volte sottolineato l'assessore al Verde Gianni Santilli, che diventerà un'arteria pedonale sterrata nel cuore del parco che sarà così ampliato.

Procedono intanto i lavori in via Scarfoglio, intervento anche questo che rientra in quello per l'abbattimento dello svincolo a trombetta per il quale si attende l'avvio dei lavori annunciati mesi fa e che saranno l'ultimo tassello per completare la nuova viabilità della zona.

Su via Pantini resta un ultimo nodo da sciogliere: quello relativo al posizionamento dei lampioni. A far esplodere il caso finito dritto in commissione garanzia e controllo e su cui si stanno facendo tutti gli accertamenti, la segnalazione giunta all'amministrazione con cui si denunciava il fatto che il posizionamento sarebbe irregolare: troppo a ridosso della carreggiata rispetto ai 50 centimetri previsti dalla legge. Si dovrà capire se, nel caso il problema fosse certificato, si dovrà procedere con lo spostamento. Quel che è certo è che il collaudo c'è stato ed è stato anche superato per cui si è potuto procedere con l'apertura della nuova strada e l'avvio della nuova viabilità.

(Il video inviato alla nostra redazione da un lettore)