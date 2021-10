In arrivo a Cepagatti la terza farmacia: l'inaugurazione è prevista sabato 9 ottobre a Villareia. Lo annunciano le farmaciste Mariachiara Raglione e Daniela Rossi Principe insieme al vicesindaco Annalisa Palozzo. Quest'ultima ha espresso soddisfazione, dichiarando:

"Da molti anni la nostra città era in attesa dell’apertura della terza farmacia nelle frazioni di Vallemare e Villareia, zona che hanno vissuto una forte espansione demografica. Adesso possiamo finalmente annunciare l'apertura della nuova farmacia "Villavalle" (dal nome delle frazioni in cui è situata)".

Le dottoresse Rossi Principe e Raglione sono entrambe abruzzesi, e la Raglione è originaria proprio di Cepagatti. “Siamo contente di tornare in Abruzzo - raccontano - Ci siamo conosciute all’Università d'Annunzio di Chieti e negli ultimi tre anni siamo state titolari di una farmacia a Sant’Agata Bolognese, in Emilia Romagna: ora torniamo per avviare questo nuovo progetto a Cepagatti. Questi anni di pandemia ci hanno dimostrato quanto sia fondamentale l’assistenza e la presenza di personale sanitario qualificato sul territorio. Desideriamo mettere la nostra esperienza e professionalità a servizio di tutti gli abitanti e offrire insieme alla vendita dei medicinali anche molti servizi sanitari, prenotazioni delle visite mediche specialistiche ed esami di laboratorio e diagnostici tramite il servizio Cup, giornate di screening e controlli medici e tutto ciò che sarà utile ai cittadini. Abbiamo deciso di chiamare la nostra farmacia "Villavalle" per dare un grande segnale di vicinanza e di rispetto al nostro territorio”.