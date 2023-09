Secondo studio medico per la dottoressa Del Pizzo: ora è anche a Roccamorice

La dottoressa Debora Del Pizzo, medico di medicina generale, ha aperto il suo secondo studio a Roccamorice, in via Piano delle Castagne offrendo un servizio ulteriore ai residenti nell'ambito territoriale che comprende oltre al citato comune e quello di San Valentino Citeriore dove aveva già uno studio aperto, anche Scafa, Abbateggio, Alanno, Caramanico, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Sant’Eufemia a Maiella, Salle, Serramonacesca e Turrivalignani.

Il nuovo studio sarà aperto il mercoledì dalle 9 alle 11.30 con gli orari che potrebbero subire variazioni. Per ogni informazione è possibile contattare la dottoressa o tramite mail all'indirizzio dottoressadelpizzo@gmail.com o al numero di telefono 353 4558053.

Per quanto riguarda lo studio di San Valentino che si trova in via Trieste 15/A la Asl ricorda giorni e orari di apertura: il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 10 e dalle 10 alle 12 su appuntamento; il martedì e il mercoledì dalle 15.30 alle 160.30 e dalle 16.30 alle 18.30 su appuntamento; il venerdì dalle 9 alle 11.

L'Azienda sanitaria locale ricorda che tutte le informazioni sui medici di medicina generale sono riportate alla pagina del sito aziendale “Lista Medici”.