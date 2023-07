A Santa Teresa di Spoltore aperto il nuovo studio medico del dottor Andrea D'Amico

Un nuovo medico di medicina generale per l'ambito territoriale della provincia che comprende dieci comuni. Dal 24 luglio a Santa Teresa di Spoltore e per la precisione in via Tronto 13,ha infatti aperto quello del dottor Andrea D'Amico che sarà aperto il lunedì dalle 12.30 alle 14; il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 16.30 e il giovedì dalle 10 alle 11.30.

Lo studio medico fa riferimento oltre che al comune di Spoltore, anche a quelli di Cepagatti, Città Sant’Angelo, Elice, Nocciano, Rosciano, Pianella, Moscufo, Catignano e Civitaquana. Il dottor D'Andrea è reperibile al 333 5708993 e tramite mail all'indirizzo adelmo.damico@alice.it.