La Asl comunica l'apertura di due nuovi studi di medici di base

La Asl di Pescara comunica l'apertura di due nuovi studi di medici di base in città.

Infatti dal 13 maggio è stato aperto lo studio del dottor Paolo Cerritelli.

Si tratta di un medico di medicina generale a ciclo di scelta nell’ambito territoriale di Pescara, che ha aperto lo studio medico in via del Santuario, 181/1.

Questa la scheda riassuntiva con le principali informazioni: Cerritelli Paolo, Pescara - via Del Santuario, 181/1, telefono: 3792131114; E-mail: dottorcerritelli@gmail.com. Giorni e orari di apertura: lunedì 9 - 11; martedì 16 - 18; mercoledì 9 - 11; giovedì 16 - 18; venerdì 9 - 11 (gli orari potrebbero subire variazioni).

Invece dal 15 maggio ha aperto lo studio del dottor Lucio Amelio, medico di medicina generale a ciclo di scelta nell’ambito territoriale di “Pescara”, ha aperto lo studio medico in via Aterno, 57. Di seguito una scheda riassuntiva con le principali informazioni: Amelio Lucio, Pescara - via Aterno, 57; telefono 3804985503; E-mail: lucioamelio93@gmail.com. Giorni e orari di apertura: lunedì 9 - 10; martedì 14 - 16; mercoledì 9 - 10; giovedì 9 - 10; venerdì 17 - 18 (gli orari potrebbero subire variazioni).

Tutte le informazioni sui medici di medicina generale della Asl di Pescara sono riportate alla pagina del sito aziendale “Lista Medici” al link: https://www.asl.pe.it/ListaMedici.jsp