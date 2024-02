Apre nell'area vestina un nuovo studio di un medico di base

La Asl di Pescara comunica l'apertura di un nuovo studio medico del dottor Gianluca Costante da lunedì 5 febbraio.

Costante è medico di medicina generale a ciclo di scelta nell’ambito territoriale di Penne, Farindola, Montebello di Bertona, Picciano, Brittoli, Civitella Casanova, Vicoli, Villa Celiera, Carpineto della Nora, Loreto Aprutino, Collecorvino.

Il nuovo studio medico è a Loreto Aprutino in via Marino di Resta, 25.

Queste le principali informazioni: Costante Gianluca, Loreto Aprutino - via Marino di Resta, 25; telefono 3513203161, e-mail: dott.gianlucacostante@gmail.com. Giorni e orari di apertura: lunedì 9 - 12.30, martedì 8 - 10 per appuntamento 10 - 12, mercoledì 16 - 18 per appuntamento 18 - 20, giovedì 16.30 - 20, venerdì 8 - 10 per appuntamento 10 - 12 (gli orari potrebbero subire variazioni). Tutte le informazioni sui medici di medicina generale della Asl di Pescara sono riportate alla pagina del sito aziendale “Lista Medici” al link: https://www.asl.pe.it/ListaMedici.jsp