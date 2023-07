Apre un nuovo studio di un medico di base in città, è quello del dottor Pizzi

Apre in via Aterno 57 a Pescara un nuovo studio medico a partire da giovedì 20 luglio.

Come informa la Asl ad aprire è lo studio di Gianpiero Pizzi, medico di medicina generale a ciclo di scelta nell’ambito territoriale di Pescara.

L'azienda sanitaria locale fornisce le principali informazioni riguardanti il dottor Pizzi.

Pizzi Gianpiero, via Aterno, 57, 65100 Pescara; distretto Pescara. Telefono: 3274158906, e-mail: pizzimedicopescara@gmail.com.

Giorni e orari di apertura: Lunedì 9 - 10 (per appuntamento) e 16 - 17; martedì 9 - 10 e 16 - 17 (per appuntamento); mercoledì 9 - 10 (per appuntamento) e 16 - 17; giovedì 9 - 10 e 12:30 - 13:30 (per appuntamento); venerdì 9 - 10 (gli orari potrebbero subire variazioni).

Tutte le informazioni sui medici di medicina generale della Asl di Pescara sono riportate alla pagina del sito aziendale “Lista Medici” al link: https://www.asl.pe.it/ListaMedici.jsp