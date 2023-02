Aprono tre nuovi studi di medici di base: due a Pescara e uno a Penne

Sono tre i nuovi studi di medici di base aperti tra Pescara (due) e Penne.

Come segnala l'azienda sanitaria locale nel mese di febbraio sono stati aperti nuovi studi di medici di medicina generale.

Si tratta della dottoressa Azzurra D’Aurelio, del dottor Gianmarco Liberatore, entrambi dell’ambito territoriale di Pescara e della dottoressa Alessia Di Francesco, dell'ambito territoriale di Penne.

Di seguito le schede riassuntive con le principali informazioni: D’Aurelio Azzurra, Via P. De Cecco, 7, 65126 Pescara, Distretto: Area Distrettuale Pescara, Telefono 0854503784 - E-mail: azzurrad@hotmail.com. Giorni e orari di apertura: lunedì ore 15:30 - 18:30, martedì 8:30 - 12:30, mercoledì 15:30 - 18:30, giovedì 8:30 - 12:30, venerdì 8:30 - 12:30.

Liberatore Gianmarco (Pescara, p.zza S. Camillo De Lellis e p.zza E. Troilo): piazza San Camillo De Lellis, 28, 65126 Pescara, Distretto: Pescara, telefono 3516235101 - E-mail: dott.liberatore@gmail.com. Giorni e orari di apertura: lunedì 9:30 - 11:30, martedì 15:30 - 17:30, mercoledì 12:30 - 14:30, venerdì 10:30 - 12:30.

Piazza Ettore Troilo, 11, 65127 Pescara, Giorno e orari di apertura: giovedì 16 - 18.

Di Francesco Alessia, via Caduti di Nassiriya, 4, 65017 Penne, Distretto: Vestina, telefono: 3409668421 - E-mail: studiomedicodifrancesco@gmail.com. Lunedì 9-10 per appuntamento/10-11 accesso libero, martedì 14-16 per appuntamento/16-18 accesso libero, mercoledì 15 -17 accesso libero/17-18 per appuntamento, giovedì 9-10 per appuntamento/10-12 accesso libero, venerdì 9-10 per appuntamento/10-11 accesso libero.

Come avvisano dalla Asl di Pescara, gli orari indicati potrebbero subire variazioni e per consultare la lista dei medici di medicina generale della Asl di Pescara basta collegarsi al seguente link: https://www.asl.pe.it/ListaMedici.jsp