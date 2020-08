Apertura domenicale per l'Avis, ecco quando

Apertura domenicale per l'Avis. Nell'ultimo periodo la richiesta di sangue non è mai venuta a mancare, e domenica 30 agosto, dalle 9 alle 12, la nuova sede di piazza Salvo D’Acquisto rimarrà aperta per i donatori. Si dovrà, in ogni caso, prenotare telefonicamente l’appuntamento allo 0852934219.

Ricordiamo che l'Avis di Pescara è aperta nei seguenti giorni e orari: