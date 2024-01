Apre il cantiere per il restauro de "La Fontana" di Ettore Spalletti realizzata nel 2004 davanti al tribunale

Prenderanno il via lunedì 29 gennaio i lavori di restauro della fontana artistica “Lo spazio dell'acqua e il suo gioco” del maestro Ettore Spalletti. Ad annunciarlo sono il sindaco Carlo Masci e il presidente del tribunale Mariano Bozza che saranno sul posto all'apertura del cantiere per illustrare nel dettaglio l'intervento di cui si è iniziato a parlare nel 2020 dando il via alle interlocuzioni che ora si concretizzano.

L'opera è stata realizzata nel 2004 nel piazzale antistante e annesso al nuovo tribunale ed era una delle tre opere d'arte destinate per legge all'arredo della struttura giudiziaria, all'epoca appena completata.

“È stata la sinergia tra Comune, tribunale, Fondazione Pescarabruzzo e privati, coordinati dal Comune, a permettere che questa operazione prendesse corpo, per ridare vita e dignità alla fontana di Spalletti, uno dei più grandi artisti contemporanei, figlio del nostro territorio, che va onorato degnamente – dichiara il sindaco -. Recuperando la fontana e ridandole il giusto risalto facciamo crescere la città perché un'opera di Spalletti merita di essere ammirata da tutti, così come l'installazione luminosa di Michelangelo Pistoletto e il mosaico di Enzo Cucchi, sempre in Tribunale”.

“Questa operazione, di grande valore, ha un altro plus – aggiunge - perché consentirà anche di sistemare la piazza, grazie all'intervento del ministero. Un passaggio importante che andava realizzato e che ci rende soddisfatti e orgogliosi, anche delle collaborazioni che abbiamo attivato in favore di una porzione prestigiosa della città”

“Quando assunsi l'incarico nel lontano 2016 - ricorda Bozza - la fontana si presentava oramai in evidente stato di abbandono per problematiche legate all'impianto idrico e alla scarsa manutenzione. Fu avviata una interlocuzione con il Comune di Pescara per reperire i fondi necessari alla manutenzione straordinaria dell'impianto e al restauro dell'opera che, nel frattempo, nel 2017, veniva assoggettata a vincolo della Sovrintendenza ai beni culturali di Chieti”.

“Finalmente, a distanza di quasi otto anni, con il contributo economico del Comune di Pescara, della Fondazione Pescarabruzzo, di numerosi soggetti privati e il determinante contributo del ministero della giustizia – conclude -, si è giunti ad appaltare i lavori per ridare vita a una delle più belle opere d'arte di cui gode la città di Pescara”.