Spunta un nuovo cantiere sul lungomare sud, Troisi (Fiba-Confesercenti): "Increduli, va subito fermato"

Apre un nuovo cantiere sul lungomare sud, nei pressi della fontana della Meridiana e scoppia una nuova polemica con il coordinatore dei balneari Fiba-Confesercenti Mario Troisi che, espressa tutta la sua “incredulità”, chiede di fermare tutto e rinviare a settembre.

Se in centro i commercianti lamentano che i troppi cantieri, a cominciare dai tanti contemporanei aperti dentro l'area di risulta, stanno desertificando la zona perché di posti non se ne trovano e di clienti dunque, in pieno periodo di saldi, non se ne vedono, non starebbe andando meglio o comunque rischia di andar male, anche ai balneatori e le attività che operano nella zona sud della città dove altri lavori sono iniziati e dove da tempo, più a nord e cioè proprio all'altezza del porto, prosegue il cantiere di via Andrea Doria.

Lavori appena avviati stando a quanto riferisce Mrio Troisi che afferma: “con incredulità abbiamo assistito nelle ore passate all'avvio di un cantiere sul lungomare sud, nei pressi della fontana della Meridiana. Siamo sorpresi perché avviare i lavori a metà luglio vuol dire bloccare il lungomare in piena stagione: una tempistica pessima”, chiosa.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

“Si fermi questo cantiere immediatamente”, tuona quindi Troisi che è facile immaginare, così come per i colleghi del centro, non sa bene a chi rivolgersi dato che, ad oggi, un assessore ai lavori pubblici così come quello al commercio, non ci sono. E così mentre sulla giunta si continua a lavorare, sul fronte commercio e turismo le polemiche si continuano ad alimentare.

“Il Comune di Pescara ha tutto l’anno per fare le manutenzioni sul lungomare – continua Troisi -, ma avviare questi lavori nei mesi estivi é incedibile. Si fermi il cantiere, che si ripercuote sulla clientela abituale e sui turisti, e si rimandino i lavori a settembre, come avviene in tutte le città di mare. Non si tratta di interventi urgenti – conclude -: il cronoprogramma è stato assolutamente sbagliato e va corretto fin dalle prossime ore”.