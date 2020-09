Aperto il parcheggio in via Paolini a servizio dell'ospedale, ma è polemica

Aperto il parcheggio in via Paolini a servizio dell'ospedale. 41 posti auto, di cui 20 con disco orario, stalli per moto, ciclomotori e per il carico e scarico delle merci. Quattro spazi sono riservati alle persone con abilità diverse.

Altri 6 stalli per la sosta con disco orario sono stati ricavati riallineando la rientranza che era utilizzata da una fermata bus dismessa da tempo. Ma è già polemica. A lamentarsi, in particolare, sono i dipendenti dello 'Spirito Santo':

"Finalmente oggi in tarda mattinata hanno reso fruibile il parcheggio - ci spiega una donna - ma tornando in ospedale oggi pomeriggio alle 16.30 ho visto che un lato del parcheggio (quello con più posti auto) è con disco orario 1 ora, quindi impossibile da utilizzare per noi (che abbiamo un parcheggio dipendenti limitato) e anche per gli utenti dei servizi ospedalieri che difficilmente in un'ora riescono a completare le visite".

E non finisce qui: "L'assurdità - aggiunge la donna - è che quando sono tornata ho notato che tutte le macchine posteggiate avevano già la multa sul parabrezza! Ah, dimenticavo, appena aperto c'era già il posteggiatore abusivo!". Dunque questa area di sosta, appena inaugurata, presenta già alcune criticità che andranno presto risolte.