Su Rainews la storia delle anziane contagiate e guarite nella casa di riposo "Sorelle della Misericordia" di Pescara [VIDEO]

È finita anche su Rainews la storia delle anziane della casa di riposo delle "Sorelle della Misericordia" di Pescara, in via del Santuario. Tutte le anziane ospiti, alcune delle quali ultracentenarie, sono state contagiate dal Coronavirus ma per fortuna sono tutte guarite. Ora stanno bene, e come mostrano le immagini e le interviste realizzate all'interno della struttura, sono pronte per affrontare serenamente le feste natalizie.

Fondamentale l'aiuto della Croce Rossa, intervenuta dopo la richiesta d'aiuto della direttrice della casa di riposo. I volontari infatti hanno fornito tutta l'assistenza sanitaria e logistica al personale ed alle anziane ospiti durante il periodo d'emergenza in primavera. Il contagio infatti è avvenuto fra marzo e aprile, durante la prima ondata della pandemia. La direttrice spiega che i problemi sono sorti quando il personale è venuto a mancare e quando si pensava che le anziane avessero solo un'influenza, e per questo il contagio si è diffuso.

Il servizio di Rainews qui: https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Contagiate-e-ora-tutte-guarite-La-storia-delle-anziane-di-una-casa-di-riposo-di-Pescara-d0137f79-e260-47e4-882c-5b2fe5289142.html