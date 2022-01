Morto Antonio Iezzi a Spoltore, ex ufficiale della polizia municipale di Pescara

È morto Antonio Iezzi, da tutti conosciuto come Tonino, ex ufficiale della polizia municipale di Pescara a riposo.

Come riferisce SpoltoreNotizie, dopo la pensione si era dedicato al sociale ricoprendo per diversi anni il ruolo di presidente della sezione Acli di Spoltore, dove è stato promotore di tantissime attività.

Iezzi è scomparso all'età di 83 anni e da tempo lottava contro una malattia. Lascia la moglie Anna e le figlie Tina e Sonia.

Era molto conosciuto e stimato, amava passeggiare spesso per le vie cittadine e sorseggiare un buon caffè con gli amici al Bar Travaglini, a due passi dalla sua abitazione. L'ultimo saluto a Iezzi verrà dato domani, martedì 1 febbraio, alle ore 9:30 con i funerali che verranno celebrati nella chiesa di San Panfilo di Spoltore.ci sarà l’ultimo saluto.