Antonio Razzi in posa a Roma con il Principe Emanuele Filiberto [FOTO]

L'ex senatore e il nipote dell’ultimo re d’Italia hanno in comune diverse cose: il passato politico, ma anche la notorietà come personaggi televisivi e, seppur in chiave minore, come cantanti

L'ex senatore di Forza Italia Antonio Razzi ha pubblicato ieri su Facebook una fotografia in cui posa a Roma insieme al Principe Emanuele Filiberto di Savoia, nipote dell’ultimo re d’Italia. Il riferimento alla famiglia Reale non è casuale perché i due si sono fatti immortalare a pochi passi dal Pantheon, in cui riposano alcuni membri di casa Savoia.

Tra l'altro, Razzi e il Principe hanno in comune diverse cose: innanzitutto il passato politico, visto che anche Emanuele Filiberto si era candidato alcuni anni fa alle elezioni, ma anche la notorietà come personaggi televisivi e, seppur in chiave minore, come cantanti. Il Principe, infatti, ha persino partecipato a un'edizione del Festival di Sanremo piazzandosi al secondo posto: era il 2010 e il brano da lui portato in gara (insieme a Pupo e Luca Canonici) fu "Italia amore mio". Razzi, dal canto suo, ha invece inciso per beneficenza il singolo "Famme cantà".