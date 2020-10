L'ex senatore Antonio Razzi dedica una poesia a Elisa Isoardi

L'ex politico, oggi influencer, Antonio Razzi ha dedicato su Facebook un'ode alla showgirl Elisa Isoardi, già conduttrice de "La prova del cuoco", che è attualmente in gara nella trasmissione televisiva "Ballando con le stelle", presentata ogni sabato sera da Milly Carlucci su Raiuno.

Razzi, che lo scorso anno ha gareggiato nel programma come concorrente, è presente nell'attuale edizione in qualità di opinionista, più precisamente come membro della 'controgiuria'.

Questo il testo della poesia scritta dall'ex senatore di Forza Italia per la Isoardi: "Bella Elisa, al mio cuor tu dai le risa. Sei come la torre di Pisa che pende, che pende e mai crollerà. Tu sei bona, complimenti a mamma e papà".