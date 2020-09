Anche Razzi scopre il Molise: weekend a Termoli per l'ex senatore [FOTO]

Weekend a Termoli per l'ex senatore Antonio Razzi (foto), che tra ieri e sabato è stato nella nota cittadina litoranea del Molise per andare a trovare alcuni amici. E ovviamente ha documentato tutto sui social.

L'ex parlamentare di Forza Italia ha definito il Molise "una bellissima regione poco valorizzata", facendo tappa innanzitutto nella termolese Villa Livia, in contrada Fucilieri. Poi si è recato a pranzo con il senatore Giuseppe Astore, che gli ha fatto assaggiare "un buonissimo piatto tipico di Termoli, le Pantacce con il sugo di cicale di mare e la ricotta". E ieri mattina, pubblicando uno dei suoi consueti Tik Tok sulla propria pagina Facebook, Razzi ha scritto: "Vi do ancora il buongiorno dalla bellissima Termoli, in Molise".

Va detto che quest'anno il Molise ha avuto un'insperata botta di popolarità grazie alla pubblicità gratuita che gli è stata fatta dalla giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli, seguìta da altri influencer più o meno noti che non hanno mancato di elogiare questa terra. E ora è toccato anche a Razzi magnificare i nostri "cugini".