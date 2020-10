Razzi torna a parlare di Maurizio Crozza: "La sua imitazione non mi infastidisce"

Buona parte della sua popolarità Antonio Razzi la deve all'imitazione che Maurizio Crozza ha più volte fatto di lui e che, nei giorni scorsi, lo stesso comico genovese è tornato a riproporre in televisione.

Così Razzi ieri ha pubblicato un post su Facebook in cui chiarisce una volta per tutte il suo pensiero al riguardo: "Molte volte mi chiedete se sono infastidito da queste imitazioni di Maurizio Crozza. La risposta è No!". Dunque l'ex senatore apprezza gli sfottò che Crozza riserva alla sua persona, "anche perché delle volte escono fuori delle battute che mi fanno davvero tanto ridere, come ad esempio quella del tampone locale in Abruzzo fatto con l’arrosticino".

Sì, perché nell'ultima puntata di "Fratelli di Crozza", andata in onda sul canale Nove, Maurizio ha riproposto la propria parodia di Razzi parlando di un fantomatico tampone a base di arrosticino che verrebbe eseguito unicamente nella nostra regione.