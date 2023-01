C'è anche il pescarese Antonio Pentecoste tra i pizzaioli ufficiali di Casa Sanremo 2023.

Pentecoste è il titolare della pizzeria "O Piccirill" di via Marco Polo.

È stato il maestro pizzaiolo più giovane d'Italia a soli 22 anni.

Fa parte dell'accademia pizzaioli italiani, del gruppo Ferrarelle, e ha partecipato a diversi concorsi come il concorso acqua di chef nel 2017 e il campionato mondiale della pizza nel 2018. Inoltre ha avuto un esperienza in cucina con la brigata di Antonino Cannavacciuolo nel mese di agosto 2021. Durante la competizione canora in programma dal 7 all'11 febbraio, cucinerà insieme a colleghi proventienti da tutta Italia le sue specialità per cantanti, staff, vip, addetti ai lavori e personaggi del mondo dello spettacolo.