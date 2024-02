Il pescarese Antonio Di Luca ospite di due trasmissioni Rai in pochi giorni [FOTO]

Settimana ricca di impegni televisivi per il pescarese Antonio Di Luca. Martedi 20 Febbraio, è stato ospite nello studio di "La volta buona" su Raiuno dove a fare gli onori di casa è stata Caterina Balivo. Venerdi 23 Febbraio 2024, invece, è stato ospite della trasmissione tv "E... viva il videobox" su Raidue, che segue il programma di Fiorello, Biggio e Casciari. Di Luca si è cimentato in alcune performances come l'imitazione dell'artista Lino Banfi, del compianto Maurizio Costranzo e in un'esibizione di bolle di sapone show..

"Ormai con mamma Rai è nato un feeling particolare, iniziando dalle ospitate nel programma tv "Italia si" con Marco Liorni per arrivare al programma "Happy Family" con Ema Stokholma e i Gemelli di Guidonia fino ad oggi, dove Raidue ha deciso di mandare in onda alcune mie esibizioni".

Nel frattempo sono iniziate le riprese della nuova stagione del programma "Paesi d'Italia" dove Di Luca è regista e conduttore, che andrà in onda su Sky a partire dall'ultima domenica di Aprile con cadenza settimanale dove l'obiettivo è quello di riscoprire le bellezze del territorio nazionale molto spesso sfuggite ai grandi massmedia, intervistando il sindaco, l'assessore e il presidente della Pro Loco della realtà che si va a visitare.

Inoltre Di Luca, attualmente, è impegnato alla scrittura della sceneggiatura di due progetti, uno televisivo immergendosi in un viaggio virtuale in Terra Santa con l'aiuto di Don Massimiliano De Luca, storico e teologo, nonchè guida ufficiale in Terera Santa, che si girerà interamente negli studi di Pescara, e un cortometraggio sociale dove si cercano ancora gli ultimi attori per ruoli secondari di età compresa tra i 16 e i 22 anni.