Il pescarese Antonio Di Luca a "Happy Family" su Raidue

È stato ospite su Raidue il pescarese Antonio Di Luca, presidente dell’associazione culturale Abruzzo Grandi Eventi, attiva da anni nel mondo dell’animazione e dell’organizzazione di grandi eventi. Venerdì 3 novembre, infatti, Di Luca ha partecipato al programma televisivo “Happy Family”, condotto quotidianamente da Ema Stokholma e i Gemelli di Guidonia.

Antonio, ospite in qualità di Talent, ha chiamato la conduttrice Ema e uno dei Gemelli, Gino, a svolgere con sé un gioco di micromagia comica. In due minuti la famosa Sala B di via Asiago, sede storica della radio italiana, si è colorata di sorrisi e gag grazie all’improvvisazione di tutti e tre .



Prossimamente Antonio Di Luca sarà conduttore della nuova edizione della trasmissione "Paesi d’Italia", di cui cura anche la regia, che andrà in onda su Bom Channel (Canale 68 del Digitale terrestre) e Sky.