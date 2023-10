Spunta un documento in latino del 1301 durante i lavori di ristrutturazione dell'antica chiesa di Santa Maria del Monte a Bolognano

Un antico documento è stato ritrovato durante i lavori di ristrutturazione per la messa in sicurezza, ma anche lo studio, della chiesa di Santa Maria del Monte a Bolognano che, assicura il sindaco Guido Di Bartolomeo, sarà presto restituita alla comunità. Si tratta di un documento del 1301.

L'antico scritto è stato trovato, spiega ancora il primo cittadino, durante le indagini diagnostiche fatte all'interno della chiesa che sarà interessata da interventi di restauro e adeguamento sismico coni tecnici del provveditorato delle opere pubbliche dell'Aquila impegnati nei sondaggi statici dell'intero complesso architettonico.

Sono quindi stati i restauratori a trovare il documento scritto in latino “che attualmente custodisco e del quale provvederò a far recuperare l'integrità e la leggibilità” fa sapere Di Bartolomeo che fa il punto anche su tutto ciò che sta emergendo nel coso dei lavori che prevedono anche l'incatenamento e il consolidamento delle strutture in fase di collasso, il restauro della navata e dell'apparato decorativo.

“Durante i rilievi e l’indagine conoscitiva che gli esperti stanno eseguendo nell’intera navata e nella lunetta sul presbiterio è stato possibile riconoscere porzioni dell’apparato figurativo dipinto a coronamento della pala d’altare. E grazie ad una simpatica e arzilla signora del posto che ha consegnato una fotocopia d’epoca, i tecnici hanno potuto riconoscere le figure dipinte sotto lo scialbo, rappresentanti figure di angeli ed amorini. Si sta compiendo un lavoro importante per un importo complessivo di circa tre milioni di euro, a valere sui fondi del pnrr, che consentirà di restituire alla devozione mariana – conclude Di Bartolomeo - uno dei nostri luoghi di maggior pregio storico, per anni rimasto coperto allo sguardo dei fedeli”.