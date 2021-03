Agente della polizia locale morto a Cappelle sul Tavo, l'addio del sindaco Ferri al "vigile mite" Anselmo Scardaoni

Cappelle sul Tavo in lutto per la scomparsa di Anselmo Scardaoni, agente della polizia locale morto a soli 54 anni dopo essere stato contagiato dal Covid-19.

Una morte che ha scosso l'intera comunità cappellese e il sindaco Lorenzo Ferri ha voluto ricordare Scardaoni come "il vigile mite".

"Ha combattuto per settimane il terribile virus che si era impossessato del suo fisico sano e vigoroso ma non è riuscito a sconfiggerlo e, alla fine, ne è stato sopraffatto", scrive il primo cittadino.

Che poi aggiunge: "Così, ci ha lasciati, dando ci l’arrivederci a una vita migliore, Anselmo, l’agente della nostra polizia locale. Quella della sua scomparsa è stata una notizia lacerante, seppure preceduta dallo scandire impietoso del suo lento arretrare in quella sua battaglia contro il coronavirus. Sappiamo che si commosse il giorno in cui gli fu indicata, ineluttabile, la via del ricovero in ospedale per affrontare la battaglia. Il nostro Anselmo era severo nell’interpretazione dei suoi compiti, intuitivamente non semplici, ma sempre vellutato nel suo modo di porgersi, così lo ricordiamo. Il suo sorriso, a volte appagato a volte mesto, difficilmente lasciava spazio al corruccio. La sua presenza era piacevolmente avvertita in Municipio. Avvertiremo acuta la sua mancanza che va ad aggiungersi a quella di Paolo Saccoccia, il primo della famiglia del personale comunale di Cappelle sul Tavo a cedere l’esistenza al maledetto morbo, dieci mesi or sono. Un requiem dal profondo di cuore ad entrambi. Al suo “capo”, il comandante della nostra polizia locale, che con Anselmo condivideva, nel quotidiano, spazi e compiti e che lo aveva come fratello minore, un pensiero di conforto. Alla famiglia, i sentimenti più vivi di partecipazione al dramma inatteso e della più profonda solidarietà umana. Ciao Anselmo, grazie per quel che hai dato al nostro Comune e alla comunità cappellese. Il tuo sindaco, Lorenzo Ferri".