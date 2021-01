Anpi e Liceo Mibe di Pescara insieme per la giornata della memoria 2021

L'Anpi Pescara e il Liceo Mibe Misticoni Bellisario insieme per la giornata del ricordo 2021. Il 27 gennaio prossimo, infatti, dalle 9 ci sarà un incontro nel quale si parlerà di storia, memoria e attualità sull'olocausto e la persecuzione contro gli ebrei e contro tutti coloro che venivano considerati diversi dal regime nazista.

La senatrice a via Segre ha inviato un saluto per non far mancare la sua vicinanza e la sua presenza. In mattinata si alterneranno gli interventi della dirigente scolastica Cocco, dello storico Di Sante e del presidente Anpi Palombaro, oltre al maestro Massari che leggerà brani tratti da libro "L'internata numero 6" di Maria Eisenstein. I ragazzi del liceo interpreteranno il brano "Inscription of Hope", un virtual choir diretto dal maestro Pierpaolo D'Alanno accompagnato al pianoforte dal maestro Antonio De Angelis, del professor Armando Fragassi. Subito dopo ci sareà la presentazione della realizzazione del film sociale "Le parole della memoria".