L'Anpi contro Blocco studentesco per il "cambio" di nome a via Berardinucci: "Atto ignobile"

Duro attacco dell'Anpi pescarese, con la sezione Giuseppe e Renato Gialluca" di Pescara e il comitato provinciale "Troilo", alla provocazione messa in atto nella notte da Blocco Studentesco, movimento giovanile di Casapound che ha sostituito con un foglio di carta con la scritta "Ezra Pound" la targa di denominazione di via Renato Berardinucci. L'associazione partigiana parla di un atto ignobile sottolineando come Berardinucci fu un partigiano nobile e coraggioso che si sacrificò per la libertà del Paese, e per questo fu insignito della medaglia d'oro al valor militare:

È inutile, i fascisti non cambiano mai e restano uguali a sé stessi anche a decenni di distanza, e con l'impunità di cui godono e di cui si sentono orgogliosi, questa volta hanno oltraggiato uno degli eroi più limpidi della lotta partigiana per la riconquista della libertà. In attesa che la politica nazionale metta fuorilegge i gruppi neofascisti, chiediamo al Sindaco di Pescara di adoperarsi per ripulire senza indugi la targa di via Berardinucci e di prendere posizione con la solerzia cho lo contraddistingue, condannando il vile gesto.

L'Anpi Pescara, inoltre, auspica che i responsabili di questo gesto vengano debitamente individuati e sanzionati. Anche il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Acerbo condanna il fatto parlando di un'offesa alla memoria di un partigiano caduto per la libertà di tutti, trattandosi di un'offesa alla memoria e non un omaggio al poeta aggiungendo: