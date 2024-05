L’annuncio di Matteo, ragazzo disabile in carrozzina di Pescara che cerca un “consulente del divertimento”

È pescarese, ha 40 anni, è un ragazzo disabile in carrozzina e cerca qualcuno con cui condividere l’estate. Cerca un “consulente del divertimento”, una persona disposta a fare la differenza nella vita di qualcuno.

Si chiama Matteo D’Andrea, vive in zona università ed è l’autore di un singolare annuncio pubblicato sulla pagina “Cerco offro lavoro Pescara” su Facebook.

Un annuncio diverso dal solito, differente da chi è semplicemente alla ricerca di un badante personale e domiciliare. Matteo cerca “un braccio destro”, qualcuno con cui condividere l’estate, un ragazzo o una ragazza che lo accompagni “per una birretta o un aperitivo, vedere gente, socializzare, fare una cena o andare fare un gin tonic alle merci”.

Ha suscitato interesse il post pubblicato da Matteo, che compete con i potenziali lavori offerti sui lidi o nei bar pescaresi. In fondo, la sua è un’offerta di lavoro dinamica, per niente faticosa – visto che non serve nemmeno spingere la carrozzina, perché ha una sedia elettronica – e pure vantaggiosa, perché promette di offrire una paga competitiva e un regolare contratto.

A parte lo spirito energico e la patente, per poter guidare il suo mezzo, Matteo non pone limiti a chi vuole candidarsi per l’insolita mansione di consulente del divertimento.

“Non cerco un badante che si deve occupare di cose serie e noiose ma un “consulente del divertimento”, una spalla sui poter contare. Non servono particolari conoscenze o titoli (non mi devi nemmeno spingere visto che ho una sedia elettronica) basta solo un po’ di buona volontà, essere persone energiche, solari, dinamiche, estroverse e propense al divertimento.”

A Matteo piace frequentare i luoghi affollati, le spiagge con tanta gente, musica e divertimento. Ma afferma anche che si adatta a ogni situazione: “Vuoi raggiungere i tuoi amici? Le tue amiche? Sarò felice di accompagnarti.”

Il suo post ha suscitato interesse, è stato letto da moltissimi, è stato condiviso da oltre 500 utenti e ha ovviamente sortito l’effetto desiderato. Sono molte le persone che si sono messe in contatto con Matteo, sia per il lavoro che per offrirgli il proprio tempo, in un mondo in cui il tempo sembra mancare a tutti.

Intanto Matteo ci ha raccontato che ha parlato con tantissime persone e che sta iniziando a restringere il cerchio, per scegliere la persona idonea, il suo braccio destro.

Di seguito l’intero annuncio di Matteo su Facebook, visibile anche qui: https://www.facebook.com/groups/CercooffroLavoroPescara/permalink/2110036062715271/