Un annullo filatelico speciale per il Palio delle Pupe di Cappelle sul Tavo

Un annullo filatelico speciale in occasione del Palio delle Pupe di Cappelle sul Tavo che si terrà lunedì 15 agosto. A realizzarlo per conto del Comune è stata Poste Italiane. Un servizio postale temporaneo sarà allestito in via Fiume Tavo dove, dalle 19 alle 23, sarà possibile timbrare con l'annullo speciale tutte le corrispondenze presentate.

Il bozzetto dell’annullo riproduce l’immagine di una pupa pirotecnica. Completano l’annullo le scritte «Palio delle Pupe» e «15.8.2022 – 65010 Cappelle sul Tavo (Pe)».

L'annullo filatelico realizzato per l'edizione 2022 del Palio delle Pupe