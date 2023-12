Un annullo filatelico per il 145° anniversario del liceo Spaventa di Città Sant'Angelo.

Lunedì 18 dicembre Poste Italiane attiverà nel comune angolano un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura «Istituto omnicomprensivo Città Sant'Angelo - "Liceo dei diritti umani Bertrando Spaventa",

A richiederlo è stato lo stesso istituto.

Nello stesso giorno, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane, allestito dalle ore 10 alle 13 nel teatro comunale in piazza IV Novembre. Alla cerimonia di presentazione dell’annullo filatelico, tra gli altri, per Poste Italiane parteciperanno Pio Violante, direttore della Filiale provinciale di Pescara, e Renzo Gallerati, referente filatelico per le province di Pescara e Chieti. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Pescara centro / Sportello filatelico corso Vittorio Emanuele II, 106 – 65122 Pescara.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html.