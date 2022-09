Annullo filatelico speciale di Poste italiane per il Festival dei borghi più belli d'Italia ad Abbateggio

Anche Poste italiane partecipa all'importante evento che vedrà protagonista Abbateggio il 9 settembre prossimo, con il quattordicesimo Festival nazionale dei borghi più belli d'Italia. In quella data, infatti, su richiesta dell'associazione Borghi più Belli d’Italia Abruzzo e Molise”, Poste Italiane attiverà un servizio postale temporaneo con bollo speciale. Verrà allestita una postazione in via Aldo Moro dalle 19 alle 23,30 timbrando con l'annullo speciale tutte le corrispondenze presentate.

Il bozzetto dell’annullo riproduce in forma stilizzata il sito archeologico della Valle Giumentina con i “tholos”, le tipiche capanne pastorali in pietra a secco. Completano l’annullo le scritte «XIV Festival nazionale de “I borghi più belli d’Italia» e «9.9.2022 – 65020 Abbateggio (Pe). Ricordiamo che il Festival dei Borghi più belli d'Italia si terrà ad Abbateggio e Caramanico dal 9 all'11 settembre.