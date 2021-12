Il Comune annulla tutti gli eventi e le manifestazioni pubbliche a partire dal 31 dicembre a causa dei contagi Covid

Il Comune di Pescara ha ufficializzato l'annullamento di tutti gli eventi e le manifestazioni pubbliche in programma a partire dal 31 dicembre. La decisione arriva a seguito dell'analisi dell'andamento dei contagi da Covid in città negli ultimi giorni, che ha visto un aumento esponenziale dei nuovi casi di infezione. Per tutelare la salute pubblica, l'amministrazione Masci ha quindi determinato l'annullamento di tutte le manifestazioni pubbliche, previste sia in spazi all'aperto che al coperto. Annullato anche il concerto di Natale con l'orchesta del Teatrino di Elice previsto oggi 30 dicembre dalle 18,30 nella chiesa del Beato Nunzio Sulprizio.

Il sindaco Masci, da noi intervistato nella giornata di ieri 29 dicembre, si era detto preoccupato per l'andamento della pandemia a Pescara e per la diffusione della variante Omicron che sta aumentando sensibilmente il numero di persone colpite dal Covid, seppur mantenendo per ora livelli di pressione ospedaliera ancora accettabili ed aveva raccomandato ai cittadini di trascorrere le festività in famiglia o con pochi amici evitando le occasioni di assembramento che possono favorire la nascita di focolai.