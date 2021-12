Annullati causa Covid tutti gli eventi dell'iniziativa "Accendiamo il Natale"

Annullati tutti gli eventi in programma dal 30 dicembre al 6 gennaio per il calendario di iniziative "Accendiamo il Natale". Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Nicoletta Di Nisio, a seguito dell'aumento sensibile dei contagi registrato anche a Pescara e con le nuove disposizioni nazionali riguardanti il contrasto alla diffusione della pandemia. Gli eventi, lo ricordiamo, si sarebbero dovuti tenere in vari quartieri periferici della città. L'assessore ha commentato:

"Spiace soprattutto a noi che abbiamo pensato e costruito appuntamenti per creare momenti ludico, ricreativi e di vicinanza con tutte le persone che abitano i quartieri periferici. Dispiacerà l’interruzione ai pescaresi delle periferie che aspettavano gli ultimi appuntamenti da oggi sino al 6 gennaio 2022. Dispiace alle associazioni che si vedono ora annullare gli appuntamenti e che tanto hanno lavorato per la loro riuscita ma abbiamo messo al primo posto la salute di tutti e, pur se erano per la maggioranza appuntamenti all’aperto, l’evitare assembramenti e cercare – anche con questa decisione – di arginare il diffondersi della variante Omicron è sembrata la cosa giusta da fare."