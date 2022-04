Tre anni senza la giornalista pescarese Rossella Minotti, il commovente ricordo del marito

Poche parole, affidate al suo profilo Facebook: «Tre anni fa... Ciao Rossella». Così Edmondo Rho, marito della compianta giornalista pescarese Rossella Minotti, nel terzo anniversario della sua morte. Un bellissimo gesto, di amore e di affetto. Per la precisione Rho, sindacalista di lungo corso, ha voluto dedicare un pensiero alla sua amata moglie, a tre anni dalla messa di trigesimo. Rossella Minotti è scomparsa prematuramente a Milano l'11 marzo 2019. A dare la notizia del suo decesso, che arrivò come un fulmine a ciel sereno, fu l'Associazione Lombarda dei giornalisti, della quale questa valida cronista era stata consigliera fino a poco tempo prima.

La Minotti era una collega stimata da tutti: originaria della nostra città, aveva trascorso a Milano tutta la sua vita professionale, lavorando prima in Rcs e poi per molti anni al quotidiano "Il Giorno", dove era diventata caporedattrice e inviata, e dove tra l'altro era stata eletta a più riprese all'interno del Comitato di redazione. Così la ricordava, tre anni fa, l'Associazione Lombarda dei giornalisti: «Donna intelligente e impegnata, persona dolce e sempre pronta a dare una mano, era moglie del collega Edmondo Rho, anche lui sindacalista di lungo corso».

Poi l'Associazione Lombarda dei giornalisti aggiungeva: «Malgrado la malattia contro cui ha dovuto combattere, a Rossella non è mai mancato il sorriso e finché ha potuto ha assicurato il suo impegno in Associazione. In un tempo di conflitti aspri e polemiche infruttuose, Rossella ci insegnava ogni volta che l'equilibrio e la misura non vanno a detrimento della determinazione ma anzi la rafforzano. Ciao Rossella, grazie». Il dolore è decisamente ancora troppo grande e, molto probabilmente, non passerà mai. Di sicuro la Minotti era un'ottima persona, che non verrà dimenticata.