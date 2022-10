Grande festa in Provincia per i 200 anni del corpo forestale, De Martinis: "La sicurezza dell'ambiente riguarda tutti"

Il corpo Forestale ha compiuto 200 anni e la città di Pescara gli ha reso omaggio con una celebrazione che ha portato in piazza Italia i rappresentanti dei suoi componenti, compresi i meravigliosi cavalli con cui il sindaco Carlo Masci ha scelto di scattare un selfie.

Presente, in qualità di presidente della Provincia, anche Ottavio De Martinis. La cerimonia si è svolta nell'atrio del palazzo del governo e per l'occasione è stato emesso un annullo filatelico speciale.

Una giornata fortemente voluta dall'associazione nazionale Forestali in congedo guidata a livello provinciale dal presidente Calogero Bono e dalle autorità civili per lasciare un segno indelebile nel giorno dell'anniversario di un corpo che, con suoi 7mila elementi, ricorda De Martinis, “costituisce 'l'ossatura' principale del comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari vanto del nostro Paese. La più grande struttura, a livello mondiale, a difesa dell'ambiente naturale in tutti i suoi aspetti, a cominciare dalla difesa dall'inquinamento a tutela della biodiversità e della sicurezza agroalimentare”. “A tutela del nostro ambiente e territorio ormai da 200 anni, il corpo forestale ha visto ampliare le proprie competenze con il trascorrere degli anni, al passo con una crescente complessità nella gestione dell’ambiente, della cui vitale necessità oggi si è diventati tutti consapevoli – sottolinea De Martinis nel lungo post che ha dedicato alla celebrazione sul suo profilo facebook - . Non posso che esprime gratitudine e riconoscenza per quanti hanno svolto questo nobile compito anche a costo della propria vita e, in loro ricordo, rivolgo un plauso a chi continua a rappresentare egregiamente, anche oggi, il corpo. Rivolgo i miei più sentiti auguri per questo importante anniversario perchè la sicurezza dell’ambiente in cui viviamo riguarda tutti, nessuno escluso”.

Oltre a De Martinis e Masci alle celebrazioni per i 200 anni della forestale erano presenti, tra gli altri, il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, il questore Luigi Liguori, i dirigenti e i funzionari dei carabinieri forestali e il direttore provinciale di Poste Italiane.