Da Spoltore la storia di Annamaria, diventata Cavaliere della Repubblica per aver trasformato un lutto in impegno sociale

Il sindaco Di Lorito si è detto orgoglioso per la nomina della donna, Annamaria Verna, e di Giuseppe Padula che hanno ricevuto l'onoreficienza in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno

Il sindaco di Spoltore si è congratulato con i due suoi concittadini Giuseppe Padula e Annamaria Verna per la nomina a Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Il riconoscimento è stato conferito ieri 2 giugno in occasione della festa della Repubblica.

Due persone che sono state premiate nel primo caso per il ruolo lavorativo, e nel secondo per una storia molto particolare nata da un terribile lutto che ha colpito Annamaria Verna e che da quel dolore ha saputo ricavare un'incredibile energia positiva in favore del prossimo fondando l'associazione “Il Risveglio di Manuela” e per la realizzazione del centro risvegli nell'ospedale di Popoli. La donna ha commentato:

"Le motivazioni che sono state ricordate durante la cerimonia mi hanno fatto ancora più piacere dell'onorificenza" ha detto Verna dopo la consegna dell'attestato. Ho ricevuto le congratulazioni da tutti i premiati, solitamente si riconosce l'impegno e la dedizione nell'attività lavorativa, ma nel mio caso è stato diverso e tutti l'hanno sottolineato: ho ricevuto anche una decina di mazzi di fiori, è stata una cosa bella e un po' inaspettata".

Cinque anni fa la figlia Manuela, 47 anni infermiera all'ospedale di Pescara è morta dopo un anno di coma per una malattia. Da qui l'idea di un'associazione che potesse dare supporto alle famiglie nella stessa situazione, spesso costrette a viaggi lunghi e costosi per rivolgersi a centri specializzati fuori regione o addirittura all'estero. Annamaria ha avuto al suo fianco il marito Ezio, i figli Luca e Luciano ed ora il sogno è di creare anche residenze abitative atturna alla struttura di Popoli per aiutare le famiglie che hanno dovuto fare i "viaggi della speranza" in Italia e all'estero.