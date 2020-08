Annalisa Potenza, astro emergente della poesia e delle arti visive

Sta riscuotendo successo l'ultima fatica letteraria della professoressa Annalisa Potenza, insegnante di scuola media e autrice di un racconto inedito dal titolo "Luce", inserito all'interno della raccolta "Tra le righe" fatta di poesie, intense riflessioni e punti di vista sui concetti universali legati all'esistenza umana e alla spiritualità.

Queste sue considerazioni di carattere personale hanno attinenza con i vari pensieri filosofici e religiosi dai quali prende spunto e ispirazione per cercare di dare risposte ai tanti interrogativi che riguardano l'anima e la vita ultraterrena. Per l'artista pescarese, disegnatrice fra l'altro di mandala dai diagrammi e disegni circolari, il corpo non è altro che "un rivestimento dietro il quale c'è il soffio di una stella che brilla in cielo in eterno".

Concetti che Annalisa Potenza esprime con una terminologia soave e di piacevole scorrimento, al punto tale da indurre il lettore a una profonda introspezione ma anche a una pace interiore e un sentimento distensivo. Le sue opere sono state premiate in diversi concorsi nazionali ed internazionali e questa silloge riassume molti scritti selezionati da giurie qualificate.

Gli ultimi riconoscimenti conseguiti a Montefiore e Castrovillari, in occasione di prestigiose rassegne letterarie, sono ulteriori attestazioni di un talento innato, frutto di approfonditi studi di lettere classiche. Spetta ora a una nota casa editrice acquisire la raccolta di tutte le pubblicazioni realizzate negli ultimi due anni, unitamente ai tanti versi condivisi esclusivamente sui social e sui blog tematici.