Annaffiatoi rotti e gomme abbandonate, degrado al cimitero di Manoppello [FOTO]

Il Comune, esprimendo sdegno per l'accaduto, lancia un appello: "Se c’è qualcuno che ha visto, lo comunichi alle autorità preposte"

Degrado al cimitero del Volto Santo di Manoppello. C'è di tutto: gomme abbandonate, piccoli furti di oggetti e vasi dalle tombe, annaffiatoi rotti. Atti di vandalismo e inciviltà che mostrano "tutta la pochezza" di chi li ha compiuti, perpetrati "in un luogo caro a tutta la comunità in cui riposano le persone che amiamo", scrive il Comune in una nota.

Nel piano per l’installazione dell’impianto cittadino di videosorveglianza, l’amministrazione ha previsto telecamere anche nei cimiteri ma "è triste pensare che il rispetto per la cosa pubblica debba passare dai controlli e dalle multe", conclude il Comune, lanciando un appello: "Se c’è qualcuno che ha visto, lo comunichi alle autorità preposte".